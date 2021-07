Pil | Franco | “Recupero pari o sopra 5% in 2021 raggiungibile”

(Di martedì 6 luglio 2021) “Nel secondo trimestre si stima una crescita congiunturale prossima al 2%”, mentre nel“uno superiore al 5% appare”. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia Danieleall’Assemblea Abi. L’Italia potrebbe recuperare i livelli di attività economica pre-crisi “entro il terzo trimestre 2022”, ha detto. Il ministro ha poi spiegato che con gli investimenti e riforme previsti dal Pnrr la crescita potenziale potrebbe salire all’1,4%, dalla precedente stima dello 0,6%. Secondo, “la politica di bilancio resterà espansiva per tutto il ...

Secondo il ministro dell'Economia Daniele Franco il Pil crescerà del 2% circa nel secondo trimestre e del 5% su base annua. Assemblea on line dell'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana.