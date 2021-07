Advertising

TuttoAndroid : OnePlus accusata di aver limitato le prestazioni di OnePlus 9 Pro #oneplus #oneplus9 #oneplus #oneplus9pro - GizChinait : #ONEPLUS accusata di castrare le prestazioni dei suoi smartphone #Oneplus9 #OnePlus9Pro -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus accusata

GizChina.it

... un passo in avanti dunque rispetto alla 11.2.6.6 rilasciata soltanto pochi giorni fa edi essere - in alcuni casi - l'origine di un boot loop dei dispositivi .è comunque corsa ai ...... un passo in avanti dunque rispetto alla 11.2.6.6 rilasciata soltanto pochi giorni fa edi essere - in alcuni casi - l'origine di un boot loop dei dispositivi .è comunque corsa ai ...Un report di Anandtech evidenzia i problemi di prestazioni degli smartphone OnePlus, le cui prestazioni sarebbero castrate dall'azienda.OnePlus sta fondendo il suo sistema operativo con quello di Oppo, ma gli utenti potrebbero non accorgersene. OnePlus sta fondendo il suo sistema operativo con quello di Oppo ...