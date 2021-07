(Di martedì 6 luglio 2021) Carla aveva 89, Luciano 94. Entrambi malati, quando lei si è aggravata lui non ha più voluto alzarsi dal letto. I figli raccontano: "Si dicevano sempre: non farmi lo scherzo di andartene prima di me"

Advertising

repubblica : Novara, muoiono a otto ore di distanza uno dall'altro dopo 70 anni trascorsi insieme - brius : RT @LaStampa: Maggiora, dopo 67 anni di matrimonio muoiono la stessa notte - rep_torino : Novara, muoiono a otto ore di distanza uno dall'altra dopo 70 anni trascorsi insieme [di Carlotta Rocci] [aggiornam… - StudioConti : Novara, muoiono a otto ore di distanza uno dall'altro dopo 70 anni trascorsi insieme - mapivi63 : RT @repubblica: Novara, muoiono a otto ore di distanza uno dall'altro dopo 70 anni trascorsi insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Novara muoiono

La Repubblica

Uil soddisfatta, Cgil critica Minoranza critica le multe per panni, bici e grigliate - - >Maggiora, dopo 67 anni di matrimoniola stessa notte L'Iris Borgoticino e quel decennio d'oro ...... si tratta di Martina Svilpo residente a Crevoladossola (Verbania) e Paola Viscardi di Trontano (Verbania), salvo invece il compagno di cordata, Valerio Zolla, > 27 anni, di Pettenasco (). ...La telefonata girata da Novara a Torino e infine ad Aosta, non è possibile chiamare direttamente il soccorso alpino ...La procura di Aosta ha aperto un fascicolo modello 45 (atti non costituenti notizia di reato) per fare luce sul decesso di Martina Svilpo, di 29 anni, residente a Crevoladossola (Verbania) e Paola Vis ...