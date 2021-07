Mercato Inter, arrivano conferme sulla cessione di Joao Mario: le cifre (Di martedì 6 luglio 2021) Joao Mario, rivela il quotidiano, avrebbe avuto un colloquio con allenatore del Benfica Jorge Jesus, con il quale il centrocampista ha già lavorato nel 2015/2016 allo Sporting Lisbona. Il giocatore, ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 6 luglio 2021), rivela il quotidiano, avrebbe avuto un colloquio con allenatore del Benfica Jorge Jesus, con il quale il centrocampista ha già lavorato nel 2015/2016 allo Sporting Lisbona. Il giocatore, ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, non solo Hakimi: scatta il mercato in uscita. Obiettivo 100 milioni #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - Gazzetta_it : Gagliardini scalpita, Vecino in stand-by: Inzaghi valuterà entrambi #calciomercato - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sensi rientra prima dalle vacanze: l'addio non è un'opzione, ma per l'#Inter è sul mercato - sportli26181512 : Sensi rientra prima dalle vacanze: l'addio non è un'opzione, ma per l'Inter è sul mercato: A caccia del riscatto. S… -