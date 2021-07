Maresca | sono contento del sostegno del centrodestra

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 6 luglio 2021) “dell’adesione convinta di tutte le forze politiche del centro destra al Progetto Napoli che da settimane vado propugnando in giro per una città sempre più sofferente ma con una grande voglia di riscatto dopo oltre 30 anni di governo di sinistra”. Lo afferma Catello, candidato sindaco di Napoli, commentando la fomalizzazione delottenuta dal vertice del“Efelice del fatto che si sia discusso di programmi e non di persone e simboli e ideologie – aggiunge– Questa concretezza dei leader del ...