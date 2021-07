Advertising

fisco24_info : Luiss-Ipsos, tra legalità e illegalità presentato primo rapporto su settore del Gioco: È stato presentato oggi, a V… - italiaserait : Luiss-Ipsos, tra legalità e illegalità presentato primo rapporto su settore del Gioco - TV7Benevento : Luiss-Ipsos, tra legalità e illegalità presentato primo rapporto su settore del Gioco... - Jammasrl : #Cronache #Politica #gioco #Ipsos #luiss Ricerca Luiss-Ipsos su gioco in Italia, Randon (Università Bologna): “Con… - Jammasrl : #Cronache #Politica #gioco #Ipsos #luiss Ricerca Luiss-Ipsos su gioco in Italia, Pagnoncelli (Ipsos): “Da noi senso… -

Ultime Notizie dalla rete : Luiss Ipsos

... Lega Lega Operatori Gioco Canale Online a margine della presentazione del rapporto di ricerca del progetto sul settore del gioco diBusiness School e. "Confrontando i numeri che sono ...È stato presentato oggi, a Villa Blanc, il Primo Rapporto di ricerca sul settore del Gioco in Italia, nato dalla collaborazione tra laBusiness School ee realizzato con il supporto di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Obiettivo dello studio: analizzare il fenomeno del gioco ponendo attenzione al caso italiano, con l'...Roma, 6 lug. Nonostante una crescita del gioco on line, nel corso del 2020 la spesa complessiva si è ridotta del 33,5%, con potenziali rischi di travaso ai cana ...”Spero che immediatamente dopo l’estate, con un’apposita app, daremo a disposizione dei cittadini la possibilità di riscontrare la legalità del punto di gioco. Sarà possibile conoscere in tempo relate ...