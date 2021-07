L’Europa sotto la tempesta: piovono sangue e cocaina (Di martedì 6 luglio 2021) L’Unione Europea rappresenta il mercato unico più ricco, competitivo, produttivo e aperto del pianeta. Un primato, quello dell’euromercato, che riguarda il flusso dei beni, dei servizi e degli investimenti legali che ivi hanno luogo, ma che è esteso anche al traffico di un bene illegale: la cocaina. Perché la galassia dei 27+1 (il Regno Unito) InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 luglio 2021) L’Unione Europea rappresenta il mercato unico più ricco, competitivo, produttivo e aperto del pianeta. Un primato, quello dell’euromercato, che riguarda il flusso dei beni, dei servizi e degli investimenti legali che ivi hanno luogo, ma che è esteso anche al traffico di un bene illegale: la. Perché la galassia dei 27+1 (il Regno Unito) InsideOver.

Advertising

29luglio1971 : RT @giorgio2181953: “L’Europa” dice Fuellmich “è il disastro, perché è completamente in bancarotta. I fondi pensione sono stati completame… - Vivi_con_stile : RT @EZanchini: @GiuseppeDErcol5 @Legambiente @ap_legambiente @MobilityPress @COSTRUIREnews @24Edilizia @RossellaMuroni @mims_gov @lucianono… - AleLin70019433 : @ilgiornale A prescindere da come la pensi in proposito, l'Europa va bene sono x gli scambi commerciali e la circol… - gatasch : RT @andrea_doria: @borghi_claudio Loro, ma non soltanto loro in Europa, non hanno mai potuto sopportare il fatto che mentre noi conquistava… - DeFontainebleau : @ItaliaViva @matteorenzi Esatto, io seguo la monarchia, creo progetti politici per ripotare tutta l’Europa sotto la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa sotto L'Europa sotto la tempesta: piovono sangue e cocaina Inside Over