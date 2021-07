Letizia di Spagna, il tailleur di lino di cui non possiamo fare a meno (Di martedì 6 luglio 2021) Letizia di Spagna inizia i suoi impegni settimanali partecipando a un incontro con la Fondazione Abertis e visitando la mostra allestita in occasione del 75simo anniversario dell’UNICEF. Per la riunione di lavoro, la Reina ha scelto il perfetto look dell’estate, un tailleur di lino, firmato Adolfo Dominguez. Dopo l’abito con cristalli e il vestito a fiori, entrambi rigorosamente riciclati, Letizia di Spagna opta per un outfit nuovissimo da working girl, che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Si tratta di un classico tailleur pantaloni, in lino, color ... Leggi su dilei (Di martedì 6 luglio 2021)diinizia i suoi impegni settimanali partecipando a un incontro con la Fondazione Abertis e visitando la mostra allestita in occasione del 75simo anniversario dell’UNICEF. Per la riunione di lavoro, la Reina ha scelto il perfetto look dell’estate, undi, firmato Adolfo Dominguez. Dopo l’abito con cristalli e il vestito a fiori, entrambi rigorosamente riciclati,diopta per un outfit nuovissimo da working girl, che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Si tratta di un classicopantaloni, in, color ...

