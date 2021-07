Le ragioni inascoltate del popolo di Genova | 20 anni dopo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 luglio 2021) “Negli ultimi 40, la quota del surplus di reddito andata all’1 per cento più ricco della popolazione è oltre il doppio rispetto a quella fluita alla metà più povera della popolazione globale. Negli ultimi 25, lo stesso 1 per cento più ricco ha bruciato il doppio di carbone rispetto al 50 per cento più povero, acuendo l’attuale crisi climatica e ambientale”. Così il rapporto Oxfam, edizione 2021. A vent’dal G8 di, culmine del movimento noglobal nato a Seattle nel 1999, le cifre sulle disuguaglianze sociali e sullo sfruttamento del pianeta non sono cambiate. Semmai sono peggiorate. La peggiore ...