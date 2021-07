GrosMarket (Sogegross) potenzia la rete in Liguria

(Di martedì 6 luglio 2021) Il Grupporafforza la presenza dei cash and carryincon una struttura realizzata ad Albisola (Sv), in via dei Levantino, dedicata ai professionisti horeca. Si tratta del 23esimo store dell’insegna. Sarà il primo negozio con il nuovo logo, dopo il cambio di nome da, che identificherà tutti i negozi di ingrosso alimentare (mentrerimarrà a definire la holding a livello di Gruppo con sede a Genova Bolzaneto.) “Con questa nuova apertura presentiamo un format di negozio innovativo per la combinazione tra dimensioni ...

