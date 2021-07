Giulia De Lellis pronta a sposare Carlo Beretta: il clamoroso gossip (Di martedì 6 luglio 2021) Scritto da Alessio Cimino, il Luglio 6, 2021 , in gossip Giulia De Lellis e Carlo Beretta vicini alle nozze: scoppia il gossip Ormai Giulia De Lellis e Carlo Beretta fanno coppia fissa da un anno circa. La conduttrice di Love Island ha spesso e volentieri rivelato sui giornali di stare benissimo al fianco di quest’ultimo non nascondendo di essere rimasta sorpresa dalla sua gentilezza e dai suoi modi di fare da vero gentiluomo d’altri tempi. Il magazine Nuovo ha dedicato alla coppia un bel ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Scritto da Alessio Cimino, il Luglio 6, 2021 , inDevicini alle nozze: scoppia ilOrmaiDefanno coppia fissa da un anno circa. La conduttrice di Love Island ha spesso e volentieri rivelato sui giornali di stare benissimo al fianco di quest’ultimo non nascondendo di essere rimasta sorpresa dalla sua gentilezza e dai suoi modi di fare da vero gentiluomo d’altri tempi. Il magazine Nuovo ha dedicato alla coppia un bel ...

