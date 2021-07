Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: Brescia, 'primo passo per nuova legge con ok commissione al testo base'... - g_brescia : Mentre al Senato qualcuno gioca sui diritti e sulla lotta alle discriminazioni, alla Camera facciamo un primo passo… - giorgiovascotto : Eutanasia legale, anche a Brescia la raccolta firme per il referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Brescia

Il Tempo

Obiettivo 500 mila firme per chiedere il referendum per l'legale. Il comitato promotore è partito a gran velocità e anche aè nato il Comitato Locale 'legale' che da due week end raccoglie firme per la consultazione popolare in corso Zanardelli. Il gazebo con i volontari è disponibile questo sabato pomeriggio 3 luglio e domenica 4 ...Nel 2007 Crimi si è iscritto al Meetup Amici di Beppe Grillo di. È stato poi il candidato ... all'per i malati terminali, allo ius soli e al Global compact. Si oppone alla ...Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Mentre al Senato qualcuno gioca sui diritti e sulla lotta alle discriminazioni, alla Camera facciamo un primo passo per una nuova legge sull’eutanasia con l’ok al testo base ...L'associazione Garda Diritti, referente per il basso Garda del Comitato promotore sarà in piazza fino a settembre per la petizione a favore dell'eutanasia legale. Raccolta firme I volontari dell'assoc ...