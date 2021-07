Euro2020, Pregliasco: «Troppi rischi la finale a Londra» (Di martedì 6 luglio 2021) Euro 2020: il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato la decisione di non spostare la Final Four da Wembley Al Corriere della Sera, il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato così la decisione della UEFA di confermare la fase finale di Euro 2020 a Wembley nonostante l’impennata di contagi in Inghilterra. Ecco le sue parole. «Troppi rischi lo stadio a Londra. Sappiamo che ci sono stati focolai dopo le gare a Copenaghen e San Pietroburgo. Draghi preoccupato? Comprensibile, mi concentrerei sui contatti umani essenziali in questa fase. Cosa consiglio agli italiani? Di restare a casa, ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Euro 2020: il virologo Fabrizioha commentato la decisione di non spostare la Final Four da Wembley Al Corriere della Sera, il virologo Fabrizioha commentato così la decisione della UEFA di confermare la fasedi Euro 2020 a Wembley nonostante l’impennata di contagi in Inghilterra. Ecco le sue parole. «lo stadio a. Sappiamo che ci sono stati focolai dopo le gare a Copenaghen e San Pietroburgo. Draghi preoccupato? Comprensibile, mi concentrerei sui contatti umani essenziali in questa fase. Cosa consiglio agli italiani? Di restare a casa, ma ...

