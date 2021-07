Ddl Zan, voto in Senato il 13 luglio. Niente accordo nella maggioranza (Di martedì 6 luglio 2021) Sul ?Ddl Zan non è stato trovato un accordo nella maggioranza: il decreto contro l'omofobia verrà votato in Senato il 13 luglio. Già dalle... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 luglio 2021) Sul ?Ddl Zan non è stato trovato un: il decreto contro l'omofobia verrà votato inil 13. Già dalle...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - OlderGf : Calendarizzato in aula il #DdlZan Il 13 luglio si saprà se c'è ancora una maggioranza - Fulfifar : @Gnasainside @Brandolf11 Il vero problema del ddl Zan è che impedisce alla chiesa, o alla sua fazione più conservat… -