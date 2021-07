Covid, Vaia: “No terrorismo su varianti, ma vaccinare” (Di martedì 6 luglio 2021) Nell’Italia alle prese con il coronavirus e la variante Delta, “il modo per poter dare una mano al Paese per uscire dalla pandemia è fare cose e non criticare quelle fanno gli altri. Servono azioni serie e rigorose, non proposte regressive. Quindi no al terrorismo delle varianti, ma informare e convincere le persone che l’arma che abbiamo oggi sono i vaccini e che la doppia dose è uno scudo contro le varianti”. Lo ha sottolineato all’Adnkronos Salute il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, al termine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo all’hub vaccinale di Acea a Roma. “Noi abbiamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Nell’Italia alle prese con il coronavirus e la variante Delta, “il modo per poter dare una mano al Paese per uscire dalla pandemia è fare cose e non criticare quelle fanno gli altri. Servono azioni serie e rigorose, non proposte regressive. Quindi no aldelle, ma informare e convincere le persone che l’arma che abbiamo oggi sono i vaccini e che la doppia dose è uno scudo contro le”. Lo ha sottolineato all’Adnkronos Salute il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, al termine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo all’hub vaccinale di Acea a Roma. “Noi abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vaia Covid, Vaia: "No terrorismo su varianti, ma vaccinare" ...pubblicati su riviste prestigiose che certificano come la doppia dose di vaccino anti - Covid ... dallo studio Seresmi - Spallanzani emerge che i positivi dopo vaccino non contagiano", ribadisce Vaia. "...

Variante Delta in Lazio dominante sul litorale: presente in più del 70% dei tamponi effettuati ... Vaia: 'Non deve spaventare' Il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia ha affermato ... Coronavirus Vaccino Covid Variante Delta

Covid, Speranza: “Contagi risalgono nonostante le vaccinazioni” “Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita. Lo testimoniano i numeri di altri Paesi europei e del mondo che vedono i contagi salire nonostante l’alto tasso di vaccinazione”. E’ quanto h ...

