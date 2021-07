CorSport: l’operazione di Mertens cambia la strategia del Napoli, Petagna non è più sul mercato (Di martedì 6 luglio 2021) Con Mertens fuori uso per almeno 3 o 4 gare di campionato, cambiano anche in parte i piani di mercato del Napoli. Andrea Petagna non andrà più via, scrive il Corriere dello Sport. “Il Napoli ha tre centravanti – Osimhen, Mertens e Petagna – e uno di questi, il terzo, sembrava potesse rappresentare uno degli elementi da lanciare sul mercato per fare cassa e costruirsi un potenziale ‘tesoretto’ con cui affrontare le spese spicciole per nuovi investimenti tecnici. L’infortunio di Mertens mette in discussione questa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Confuori uso per almeno 3 o 4 gare di campionato,no anche in parte i piani didel. Andreanon andrà più via, scrive il Corriere dello Sport. “Ilha tre centravanti – Osimhen,– e uno di questi, il terzo, sembrava potesse rappresentare uno degli elementi da lanciare sulper fare cassa e costruirsi un potenziale ‘tesoretto’ con cui affrontare le spese spicciole per nuovi investimenti tecnici. L’infortunio dimette in discussione questa ...

Advertising

salvione : Spinazzola, pranzo in famiglia poi in Finlandia per l'operazione - CorSport : #Eriksen , la sua #Danimarca vince con lui in spiaggia dopo l’operazione?? - Vinsent88101109 : @AFGiudice @CorSport Forse ti dimentichi cosa è successo negli ultimi 2 anni.Gran parte delle perdite sono dovute a… -