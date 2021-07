Brusaferro | «Le riaperture in Gran Bretagna? Bene per loro Da noi il monitoraggio funziona»

(Di martedì 6 luglio 2021) Il presidente dell’ISS Silviosulla situazione Covid in Italia oggi: «L’incidenza dei casi è molto bassa e non sta scendendo più. Abbiamo gli strumenti per gestire i focolai e i ritorni dall’estero»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro riaperture

Corriere della Sera

Silvio, presidente dell' Istituto superiore di sanità , che ne pensa della decisione di Boris Johnson ? Dal 19 luglio il Regno Unito riapre tutto nonostante il nuovo aumento di contagi dovuti ...Covid, timori per la variante Delta in Gb: Johnson ipotizza il rinvio delle- - > leggi ... Iss: variante Delta al 22,7%, identificata in 16 Regioni -: 'Monitorare crescita con ...Il presidente dell’ISS: «L’incidenza dei casi è molto bassa e non sta scendendo più. Abbiamo gli strumenti per gestire i focolai e i ritorni dall’estero» ...Giugno è il mese delle riaperture e della Zona Bianca. Ecco le regole e le Regioni che vi si trovano, e quelle che possono passarci. LeggiOggi ...