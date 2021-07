Bianchi: “Questi non sono anni perduti. Superare lo schema classe e della scuola organizzata come un piccolo esercito” (Di martedì 6 luglio 2021) "Molti dicono Questi sono anni perduti, non c'è una bella primavera se non c'è un inverno, fate crescere i semi di questo paese, pensate al paese nuovo. Insieme torneremo a rivedere le stelle", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Bianchi, rivolgendosi agli studenti, nel corso dell’European Summer Camp a Roma . L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) "Molti dicono, non c'è una bella primavera se non c'è un inverno, fate crescere i semi di questo paese, pensate al paese nuovo. Insieme torneremo a rivedere le stelle", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, rivolgendosi agli studenti, nel corso dell’European Summer Camp a Roma . L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi: “Questi non sono anni perduti. Superare lo schema classe e della scuola organizzata come un piccolo eserci… - frin86 : Belli questi nuovi birilli bianchi a forma di uomo per gli allenamenti - alienichinesi : @Pertiperte @praisethekeehl questi ragazzi maschi bianchi etero cis.. - dilio_bianchi : Se NON ci liberiamo dei brusaferro....dei BURIONI ....dei Galli ...ecc ecc NON NE USCIREMO PIÙ !...... troppi inter… - ILPOPOLODITALIA : Della variante delta i divini virologi dai toni sprezzanti e punitivi hanno detto che si presenta come un normale r… -