Amplifon espande presenza in Cina con nuova joint venture

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Amplifon annuncia una nuova joint venture con un partner locale nel mercato retail cinese dell'hearing care estendendo così la propria presenza nell'area di Zhejiang e nel sudest della Cina. Amplifon detiene il 51% della joint venture, mentre il partner locale, un primario operatore specializzato con sede a Hangzhou, detiene il restante 49%. La joint venture, denominata Shengqiao (Hangzhou) Health Technology (Sound Bridge), opera attraverso 45 punti vendita collocati in Zhejiang, Fujian, ...

