Allarme spie cinesi in Italia L’arresto a Monaco e la connection con il Trentino

Leggi su formiche

(Di martedì 6 luglio 2021) Non solo Russia. L’è campo da gioco anche delle. La procura federale tedesca ha fatto arrestare aun uomo di 75 anni al ritorno da un viaggio incon l’accusa di spionaggio per conto dell’intelligence cinese. Sui media tedeschi l’uomo viene indicato come Klaus L., e, riferisce Deutsche Welle, si tratterebbe di uno scienziato politico che dal 2001 ha diretto la Hanns Seidel Foundation di, il think tank associato alla Csu, il partito conservatore alleato della Cdu di Angela Merkel. Secondo quanto risulta a Formiche.net, l’uomo in questione sarebbe Klaus ...