"A ottobre in ospedale andranno i non vaccinati". Così Sileri fa terrorismo psicologico

Roma, 6 lug – "Ad ottobre ci sarà una recrudescenza del virus e in ospedale andranno i non vaccinati": Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri fa terrorismo psicologico sul Covid. "Morire oggi di nuovo coronavirus, avendo un'arma per non farlo, è una stupidaggine", rincara la dose.

Sileri: "Ad ottobre in ospedale chi non si è vaccinato"

Nel mirino di Sileri ci sono i cittadini restii a vaccinarsi, ovviamente. "Gli over 60 non vaccinati corrono un ...

