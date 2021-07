Xbox con Sea of Thieves e Forza Horizon 4 domina la classifica di Steam dei giochi più venduti (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo l'uscita dell'aggiornamento dei Pirati dei Caraibi per Sea of Thieves il gioco aveva fatto il botto su Steam, attestandosi al primo posto nei giochi più venduti sulla piattaforma di Valve. Ora sembra che questo successo stia continuando, visto che tre dei titoli Xbox Game Studios sono ancora presenti nella classifica settimanale di Steam che si è conclusa il 4 luglio. In questa classifica troviamo come Sea of Thieves abbia mantenuto il suo posto come best seller sulla piattaforma PC, seguito da Forza ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo l'uscita dell'aggiornamento dei Pirati dei Caraibi per Sea ofil gioco aveva fatto il botto su, attestandosi al primo posto neipiùsulla piattaforma di Valve. Ora sembra che questo successo stia continuando, visto che tre dei titoliGame Studios sono ancora presenti nellasettimanale diche si è conclusa il 4 luglio. In questatroviamo come Sea ofabbia mantenuto il suo posto come best seller sulla piattaforma PC, seguito da...

