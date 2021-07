Wimbledon 2021: Barty e Sabalenka raggiungono i quarti, avanti anche Kerber e Pliskova (Di lunedì 5 luglio 2021) Giornata di ottavi di finale per il tabellone femminile di Wimbledon 2021, con la numero uno del ranking Wta, Ashleigh Barty, che si sbarazza in due set 7-5 6-3 della vincitrice dell’ultimo Roland Garros Barbora Krejcikova. La ceca nulla ha potuto dinanzi allo strapotere dell’australiana, impostasi sulla rivale in poco più di un’ora e mezza. Successo e quarti di finale centrati anche per la bielorussa Aryna Sabalenka e la svizzera Ons Jabeur, che hanno rispettivamente sconfitto in tre parziali la kazaka Elena Rybakina (6-3 4-6 6-3) e la polacca Iga Swiatek (5-7 6-1 6-1). Tutto facile, ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Giornata di ottavi di finale per il tabellone femminile di, con la numero uno del ranking Wta, Ashleigh, che si sbarazza in due set 7-5 6-3 della vincitrice dell’ultimo Roland Garros Barbora Krejcikova. La ceca nulla ha potuto dinanzi allo strapotere dell’australiana, impostasi sulla rivale in poco più di un’ora e mezza. Successo edi finale centratiper la bielorussa Arynae la svizzera Ons Jabeur, che hanno rispettivamente sconfitto in tre parziali la kazaka Elena Rybakina (6-3 4-6 6-3) e la polacca Iga Swiatek (5-7 6-1 6-1). Tutto facile, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - sportface2016 : #Wimbledon 2021: #Barty e #Sabalenka raggiungono i quarti, avanti anche #Kerber e #Pliskova - BombieriGiorgia : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ?? -