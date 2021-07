UEFA, dall’Inghilterra: risarcimento a Juventus, Barcellona e Real Madrid in caso di esclusione dalla Champions (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Daily Mail la UEFA potrebbe essere condannata a un risarcimento del danno nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid: ciò solo se arriverà l’esclusione dalla Champions League i tre club che non hanno ancora formalmente rinunciato al progetto Superlega. Il giudice Ruiz Lara del Tribunal Mercantil n. 17 di Madrid, nella sua nuova ordinanza, ha stabilito che i club avrebbero diritto al 20 per cento delle perdite derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Daily Mail lapotrebbe essere condannata a undel danno nei confronti di: ciò solo se arriverà l’League i tre club che non hanno ancora formalmente rinunciato al progetto Superlega. Il giudice Ruiz Lara del Tribunal Mercantil n. 17 di, nella sua nuova ordinanza, ha stabilito che i club avrebbero diritto al 20 per cento delle perdite derivantimancata partecipazione alle competizioni ...

Advertising

sportface2016 : #UEFA Dall'Inghilterra, risarcimento a #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid in caso di esclusione dalla Champions - xhoxniall : @iCuddly93 No lo so, ma alla fine quelle non sono quasi neanche state calcolate. Qui hanno sbagliato gli UEFA che a… - Lanf040264 : Andare a #Wembley per la semifinale? La beffa dall’#Uefa ai tifosi italiani: biglietti solo a chi è già lì. Mentre… - Amookeeena : Bello l'entusiasmo per la Nazionale, ma a prescindere dall'Italia ho la leggera impressione che la UEFA farà qualch… - Obsolete_LG : RT @chilisummer: La Uefa che cancella i biglietti per gli inglesi dimostra che pur in possesso del green pass, dall'Inghilterra non si arri… -