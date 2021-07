Tiziano Ferro sarà nella giuria dei Grammy Awards 2022: l’annuncio su Instagram (Di lunedì 5 luglio 2021) Tiziano Ferro sarà uno dei 2710 nuovi membri votanti della Recording Academy, l’organizzazione con sede a Santa Monica che ogni anno assegna i celebri Grammy Awards. Uno dei volti della musica italiana più amati all’estero: nell’arco dei vent’anni trascorsi dal suo esordio discografico, il cantautore di Latina è stato capace di costruire una carriera internazionale di tutto rispetto; quindici milioni di copie vendute su scala globale, di cui la maggior parte nel continente europeo ed in America Latina. Per il suo talento unico e la sua fama ha quindi appena ricevuto uno dei riconoscimenti più ambiti da ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 luglio 2021)uno dei 2710 nuovi membri votanti della Recording Academy, l’organizzazione con sede a Santa Monica che ogni anno assegna i celebri. Uno dei volti della musica italiana più amati all’estero: nell’arco dei vent’anni trascorsi dal suo esordio discografico, il cantautore di Latina è stato capace di costruire una carriera internazionale di tutto rispetto; quindici milioni di copie vendute su scala globale, di cui la maggior parte nel continente europeo ed in America Latina. Per il suo talento unico e la sua fama ha quindi appena ricevuto uno dei riconoscimenti più ambiti da ...

Tiziano Ferro è il nuovo membro della Recording Academy

