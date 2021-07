Temptation Island, Tommaso bacia la single Giulia: è successo subito dopo, clamoroso! (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Tommaso ha baciato la tentatrice Giulia: scoppia il “caos” sui social. Un grandissimo colpo di scena nel corso della seconda puntata di Temptation Island: Tommaso Eletti ha baciato la tentatrice Giulia! Avete letto proprio bene, si! A distanza di pochissimi giorni dall’inizio del suo percorso sull’isola delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso della seconda puntata dihato la tentatrice: scoppia il “caos” sui social. Un grandissimo colpo di scena nel corso della seconda puntata diEletti hato la tentatrice! Avete letto proprio bene, si! A distanza di pochissimi giorni dall’inizio del suo percorso sull’isola delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

veneredirimmel_ : Ringrazio temptation island per avermi fatto superare questo schifosissimo periodo da etero. Che schifo gli uomini. - michiamanoansia : Ma Alessandro l’ha capito di essere a Temptation Island? #TemptationIsland - ladyyHoran : RT @91MEDICVNE: raga dai stiamo confondendo tutto, queste sono delle anteprime dall’episodio di temptation island di stasera - loi_giada : Raga ma Alessandro ha capito di essere a Temptation Island? ???? #Temptationsisland - aleraimondii : RT @18curlsharry: Ma dopo tutto ciò non è finito Temptation Island? Ah no? #TemptationIsland -