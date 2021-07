Taranto | automobilista aggredito | aveva negato l' elemosina

(Di lunedì 5 luglio 2021)- Si avvicina a un uomo in attesa dei familiari in auto per chiedergli qualche spicciolo ma al rifiuto cerca di colpirlo, poi entra in un portone e ne esce subito dopo con una stampella, ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

È stato arrestato dalla polizia diun 22enne del Gambia. La Squadra Volante è intervenuta in via Temenide e ha arrestato il ragazzo per tentata rapina, danneggiamento aggravato e resistenza a ...Fortunatamente, l', un uomo residente a Pulsano (), ha riportato soltanto qualche graffio e danni principalmente economici - considerato il valore del mezzo - ma non corre ...Taranto - Si avvicina a un uomo in attesa dei familiari in auto per chiedergli qualche spicciolo ma al rifiuto cerca di colpirlo, poi entra in un portone e ne esce subito dopo con una stampella, pront ...Incidente stradale e lunghe file di auto questa mattina sul ponte Punta Penna di Taranto. Poco dopo le 7,30, per cause in corso di accertamento, una macchina si è ribaltata al centro ...