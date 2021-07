Star internazionali in Versilia per “Pietrasanta in Concerto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dieci appuntamenti con grandi interpreti internazionali. Il pianoforte delle sorelle Labèque, Andrea Lucchesini, Alexei Botvinov, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, Karin Lechner, Boris Berezovsky, Bruno Fontaine. Ma anche il “debutto” del violino di Daniel Hope e il ritorno del violoncello di Jing Zao e del flauto di Andrea Griminelli Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021) Dieci appuntamenti con grandi interpreti. Il pianoforte delle sorelle Labèque, Andrea Lucchesini, Alexei Botvinov, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara, Karin Lechner, Boris Berezovsky, Bruno Fontaine. Ma anche il “debutto” del violino di Daniel Hope e il ritorno del violoncello di Jing Zao e del flauto di Andrea Griminelli

