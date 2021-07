Space Jam: A New Legacy The Game - recensione (Di lunedì 5 luglio 2021) Per come abbiamo imparato a conoscerli, i videogiochi tratti dai film vivono sempre un destino incerto. A memoria, non cè n'è uno che sia riuscito a convincere fino in fondo, e in un certo senso dovremmo cominciare a chiederci perché l'industria continui a proporceli, dato che la storia di questa particolare sottocategoria è costellata di disastrosi fallimenti. Questo discorso, che naturalmente non vale per quel capolavoro de Il Signore degli Anelli: Le due Torri, ci potrebbe far discutere sul reale scopo di questi videogiochi, che spesso diventano dei semplici tasselli nel mosaico delle gargantuesche campagne di marketing che circondano i kolossal del momento. In altre parole, abbiamo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Per come abbiamo imparato a conoscerli, i videogiochi tratti dai film vivono sempre un destino incerto. A memoria, non cè n'è uno che sia riuscito a convincere fino in fondo, e in un certo senso dovremmo cominciare a chiederci perché l'industria continui a proporceli, dato che la storia di questa particolare sottocategoria è costellata di disastrosi fallimenti. Questo discorso, che naturalmente non vale per quel capolavoro de Il Signore degli Anelli: Le due Torri, ci potrebbe far discutere sul reale scopo di questi videogiochi, che spesso diventano dei semplici tasselli nel mosaico delle gargantuesche campagne di marketing che circondano i kolossal del momento. In altre parole, abbiamo ...

