(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Da 16 annie ilsonoper promuovere la raccoltaanche nei comuni costieri. Presentata questa mattina presso il lido Siulp2021 la campagna di promozione che si avvale anche della collaborazione della Capitaneria di Porto per promuovere le buone regole anche su stabilimenti balneari ed in particolare nei comuni dei vacanzieri. In occasione della conferenza stampaha anche presentato la classifica delle migliori performance estivi dei comuni costieri. Dei 53 comuni campani sono 27 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Riciclaestate: #Legambiente e #Conai insieme per la differenziata (#Video) ** - radioalfa : RiciclaEstate in 60 comuni campani, la nuova edizione presentata a Salerno. L'intervista con Ferro di Legambiente C… - maurquie : Legambiente presenta dossier Riciclaestate con dati raccolta differenziata comuni costieri campani - visitorcity : RT @LegambienteLa: #RiciclaEstate nel Lazio: partita la campagna di @Legambiente con contributo di @conai patrocinio di @RegioneLazio Racco… - tusciatimes : RiciclaEstate nel Lazio, parte a Capocotta, la nuova campagna di Legambiente -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclaestate Legambiente

anteprima24.it

NewTuscia - ROMA - Questa mattina, a Capocotta, presso la spiaggia libera davanti al chiosco MEDITERRANEA è partita, la nuova campagna di, con il contributo di CONAI e il patrocinio della Regione Lazio. L'iniziativa vedràLazio e i circoli del litorale, arrivare in ciascuno dei ...NewTuscia - ROMA - Questa mattina, a Capocotta, presso la spiaggia libera davanti al chiosco MEDITERRANEA è partita, la nuova campagna di, con il contributo di CONAI e il patrocinio della Regione Lazio. L'iniziativa vedràLazio e i circoli del litorale, arrivare in ciascuno dei ...Durante l'iniziativa RiciclaEstate, è stato reso noto il dossier: "Come mostra il dato storico della tipologia di raccolta, nel X Municipio il Porta a Porta è arrivato nel 2014 e in soli 2 anni ha rag ...NewTuscia – MONTALTO CASTRO – Pescia Romana torna a festeggiare il suo prodotto tipico con la XXXIII edizione della Sagra ...