Raffaella Carrà | storia di una diva che ci ha conquistato prima con il cuore e poi con la testa

(Di lunedì 5 luglio 2021) Difficile definirla «rivoluzionaria» visto che Raffaella Carrà, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, oltre ad aver sempre odiato le etichette, è sempre stata lontanissima dalla bellicosità degli arrivisti, dalla cattiveria spietata che porta ad annientare gli avversari pur di avere i riflettori puntati su di sé. La Raffa Nazionale, così come l’hanno sempre chiamata i giornali, ha scritto la storia senza prendersene il merito ma, anzi, restando sempre due passi indietro rispetto ai primi della fila, consapevole di aver rotto più di una barriera ma anche di essere sempre rimasta un’eterna ragazza con il sogno del cinema, capace come poche di destreggiarsi in tutte le arti – ballo, canto, conduzione e recitazione – senza una sbavatura, senza perdere quel sorriso che gli italiani hanno adottato nelle loro famiglie insieme a quel caschetto biondo che, così come ha raccontato lei stessa nell’intervista di copertina che ha rilasciato a Vanity Fair nel 2019, conservava una piccola particolarità: un codino ispirato a un paggetto dipinto da Piero Della Francesca che lei, Raffaella, ha voluto replicare alla sua maniera. https://www.youtube.com/watch?v=NFbeKqmI-8M