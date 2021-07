“Quel sondaggio è una bufala”. Parla Campi (Di lunedì 5 luglio 2021) Alessandro Campi è un politologo, professore ordinario al dipartimento di Scienza Politica dell’Università di Perugia. Temo che il Sole 24ore, il mitico giornale di Confindustria, sia incorso in un infortunio giornalistico piuttosto grave. Nella sua edizione odierna ha diffuso un megasondaggio dedicato al gradimento dei Presidenti di Regione. Evito di discutere i risultati. Discuto (e contesto) la metodologia. Dalle note tecniche riportate dallo stesso giornale, sarebbero state realizzate 1000 interviste per Regione e 600 interviste per Comune (peraltro senza che si capisca bene come il Campione sia stato costruito, secondo cioè quali ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 luglio 2021) Alessandroè un politologo, professore ordinario al dipartimento di Scienza Politica dell’Università di Perugia. Temo che il Sole 24ore, il mitico giornale di Confindustria, sia incorso in un infortunio giornalistico piuttosto grave. Nella sua edizione odierna ha diffuso un megadedicato al gradimento dei Presidenti di Regione. Evito di discutere i risultati. Discuto (e contesto) la metodologia. Dalle note tecniche riportate dallo stesso giornale, sarebbero state realizzate 1000 interviste per Regione e 600 interviste per Comune (peraltro senza che si capisca bene come ilone sia stato costruito, secondo cioè quali ...

