Quando Fellini bocciò "Accattone" e Pasolini rischiò di non fare cinema (Di lunedì 5 luglio 2021) Tra l’aprile e il luglio del 1961, 60 anni fa, Pier Paolo Pasolini gira tra le borgate di Roma il suo primo film, “Accattone”. Per Pasolini, già scrittore, poeta e polemista affermato, si tratta di un esordio folgorante che negli anni, insieme alle altre sue pellicole, lo imporrà all’attenzione della critica e del pubblico anche come regista. Ma c’è un momento in cui sembra che la carriera cinematografica di Pasolini non debba nemmeno iniziare e che “Accattone” non possa essere prodotto. La “colpa”? Di Federico Fellini. “Accattone” infatti deve essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Tra l’aprile e il luglio del 1961, 60 anni fa, Pier Paologira tra le borgate di Roma il suo primo film, “”. Per, già scrittore, poeta e polemista affermato, si tratta di un esordio folgorante che negli anni, insieme alle altre sue pellicole, lo imporrà all’attenzione della critica e del pubblico anche come regista. Ma c’è un momento in cui sembra che la carrieratografica dinon debba nemmeno iniziare e che “” non possa essere prodotto. La “colpa”? Di Federico. “” infatti deve essere ...

