Pres. Empoli: “Andreazzoli ha una marcia in più, tecnico umile e preparato” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli, scelto dopo l’addio con Dionisi. Queste le sue parole: “Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia dell’Empoli, l’ennesima promozione e il successo della Primavera. La cosa che più mi preoccupa è lo stato di ebbrezza che stiamo respirando. Aurelio (Andreazzoli) è una persona di grande equilibrio. Questo cambiamento lo reputo come una grossa opportunità, è il meglio che ci potesse capitare. Sono felicissimo di accogliere di nuovo Aurelio, un grande professionista, umile, che ha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilidente dell’, Fabrizio Corsi, ha parlato del nuovo allenatore, Aurelio, scelto dopo l’addio con Dionisi. Queste le sue parole: “Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia dell’, l’ennesima promozione e il successo della Primavera. La cosa che più mi preoccupa è lo stato di ebbrezza che stiamo respirando. Aurelio () è una persona di grande equilibrio. Questo cambiamento lo reputo come una grossa opportunità, è il meglio che ci potesse capitare. Sono felicissimo di accogliere di nuovo Aurelio, un grande professionista,, che ha ...

