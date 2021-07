«Peccioli working village» | il borgo che accoglie gratis gli smart worker

Advertising

PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Ancora aperte le iscrizioni per il Working Village -

Ultime Notizie dalla rete : Peccioli working

gonews

- Sono ancora aperte le candidature, alle quali è stato dato il via il 17 giugno scorso, per il bando "Village" promosso da Comune die Belvedere spa in collaborazione con il touring Club. Aperto ai professionisti italiani e stranieri, il bando " al quale è possibile ...Ha preso il via il 17 giugno 2021 la raccolta delle candidature per il bando "Village" promosso dal Comune die Belvedere Spa, in collaborazione con Touring Club Italiano. Spinti dall'attuale situazione di trasformazione del settore turistico alla ...Ha preso il via il 17 giugno 2021 la raccolta delle candidature per il bando “Peccioli Working Village” promosso dal Comune di Peccioli e Belvedere Spa, ...Una settimana nel borgo toscano Bandiera Arancione riservata a sei professionisti. Lo scopo: uno scambio proattivo di stimoli, ispirazioni e competenze professionali ...