Orban entra nella lista di Rsf dei “nemici della libertà di stampa” | è il primo leader dell’Ue

Reporter Senza Frontiere (RSF) ha inserito il primo ministro ungherese Viktor Orban nella lista annuale dei "nemici della libertà di stampa". È la prima volta che un capo di governo dell'Unione europea appare nella lista, insieme al leader nordcoreano Kim Jong Un e al presidente siriano Bashar Al-Assad, tra gli altri. L'autorità di vigilanza sui media ha reso noto che Orban e il suo partito Fidesz "hanno assoggettato i media ungheresi passo dopo passo" da quando sono saliti al potere nel

