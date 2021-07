“Ora è irriconoscibile”. La showgirl dopo l’intervento di chirurgia plastica: “Sta soffrendo, ma lo voleva” (Di lunedì 5 luglio 2021) Si chiama Katie Price e alcuni di voi la riconosceranno per il suo passato in tv. In realtà la donna è ancora una showgirl a tutti gli effetti e anche una scrittrice, modella e cantante. Katie, molto polare in Inghilterra è finita nell’occhio del ciclone per le foto pubblicate dall’agenzia Backgrid dove appare affaticata e stanca in un letto d’ospedale in Turchia dove si è sottoposta ad un intervento chirurgico. La showgirl 42enne appare sdraiata sul letto con tagli sul volto, gonfia e con due occhi neri, naso sanguinante e buchi su tutto il corpo dopo l’intervento. Negli scatti è possibile vederla con un catetere con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Si chiama Katie Price e alcuni di voi la riconosceranno per il suo passato in tv. In realtà la donna è ancora unaa tutti gli effetti e anche una scrittrice, modella e cantante. Katie, molto polare in Inghilterra è finita nell’occhio del ciclone per le foto pubblicate dall’agenzia Backgrid dove appare affaticata e stanca in un letto d’ospedale in Turchia dove si è sottoposta ad un intervento chirurgico. La42enne appare sdraiata sul letto con tagli sul volto, gonfia e con due occhi neri, naso sanguinante e buchi su tutto il corpo. Negli scatti è possibile vederla con un catetere con ...

