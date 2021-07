(Di lunedì 5 luglio 2021) Sono circa 200, al momento, ledalle forze dell'ordine sui circapartecipanti alparty non autorizzato in svolgimento da sabato notte in Toscana, a Tavolaia di Santa Maria a Monte (Pisa), conprovenienti da Italia e anche Paesi europei. Gli identificati ora rischiano una denuncia per invasione di terreno privato. La zona è presidiata da un cordone di polizia e carabinieri, oltre un centinaio di agenti, e da un dispositivo di protezione civile con l'istituzione di tre check point sulle vie d'accesso per bloccare eventuali nuovi arrivi. Il ritrovo però prosegue: il ...

Advertising

repubblica : Pisa, maxi rave party illegale di due giorni: 5mila giovani senza mascherina da tutta Europa - Frances01719412 : RT @GiorgiaMeloni: Maxi rave illegale nel pisano dove migliaia di giovani da tutta Europa si assembrano, ballano e fanno festa. Nel frattem… - andreastoolbox : Maxi rave illegale nel Pisano, 6mila a ballare: cosa sappiamo | Sky TG24 - SkyTG24 : Maxi rave illegale nel Pisano, in 6mila a ballare. Identificate 200 persone - MaurizioTorchi2 : RT @GiorgiaMeloni: Maxi rave illegale nel pisano dove migliaia di giovani da tutta Europa si assembrano, ballano e fanno festa. Nel frattem… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rave

Perché chi frequenta icerca anche lo sballo e a Tavolaia non è certo mancato. Così, ancora stamani, la situazione è in "stand by" . La polizia, per il momento, aspetta che il mega raduno sulle ...Intanto cinquemila giovani, anche dall'estero, hanno partecipato a unillegale nel Pisano. I gestori delle discoteche insistono: "Fateci riaprire, i locali sono sicuri". RESTA AGGIORNATO, ...Va avanti da due giorni e non sembra destinato a interrompersi nell'immediato, il rave party illegale organizzato in provincia di Pisa. A Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a ...Va avanti il maxi rave party con alcune migliaia di persone, molte delle quali giunte anche dall’estero, a Tavolaia di Santa Maria a Monte. La mega festa non autorizzata prosegue ormai da sabato notte ...