Malagò: 'Il no di Sinner a Tokyo? Rispetto ma non condivido la scelta'

Dopo il no ai Giochi di Tokyo, Jannik Sinner è stato travolto dalle polemiche. Prima l'ex capitano di Davis Corrado Barazzutti, stavolta invece arriva una tirata d'orecchie da Giovanni Malagò, n. 1 del Coni che si è espresso sull'argomento a margine della presentazione dell'Open d'Italia di golf.

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Sinner Malagò: 'Il no di Sinner a Tokyo? Rispetto ma non condivido la scelta' ... stavolta invece arriva una tirata d'orecchie da Giovanni Malagò, n. 1 del Coni che si è espresso sull'argomento a margine della presentazione dell'Open d'Italia di golf: "Con Sinner ho parlato, ci ...

