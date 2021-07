Ma a voi le riunioni in ufficio mancano? Prima di dire no | rispondete alla domanda di Barbara Stefanelli

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 luglio 2021)(foto di Carlo Furgeri Gilbert). È stato scritto che levanno fatte soltanto se “gravi” sarebbero le conseguenze in caso di cancellazione o rinvio. Che i partecipanti non dovrebbero essere più di sei perché dal settimo in su ci si distrae. Che bisognerebbe prevedere un mix di introversi, che parlano poco o niente, e di estroversi, che alzano la voce dandosi ragione o torto. Che a un certo punto, con leggerezza, andrebbe previsto strutturalmente un momento destrutturato. Per poi ricominciare. (Anthony Jay, How to Run a Meeting). Ma a voi le? Non ...