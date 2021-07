Love is in the air, trama 5 luglio: Serkan rapisce Eda (Di lunedì 5 luglio 2021) Il pubblico di Canale 5 assisterà ad un inizio settimana scoppiettante a Love is in the air, come rivela la trama di oggi, lunedì 5 luglio. Tra Eda e Serkan, infatti, accadrà qualcosa di imprevisto e la tensione tra loro potrebbe finalmente sciogliersi. Dopo aver scoperto che a rubare il suo progetto di illuminotecnica è stato Kaan, Serkan sarà determinato a vendicarsi e si confronterà con l'amico e collega Engin al quale racconterà l'episodio. Bolat pianificherà una strategia per acquisire la società dell'uomo e riprendersi anche il progetto iniziale del Green Hotel, che era stato concepita da ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 luglio 2021) Il pubblico di Canale 5 assisterà ad un inizio settimana scoppiettante ais in the air, come rivela ladi oggi, lunedì 5. Tra Eda e, infatti, accadrà qualcosa di imprevisto e la tensione tra loro potrebbe finalmente sciogliersi. Dopo aver scoperto che a rubare il suo progetto di illuminotecnica è stato Kaan,sarà determinato a vendicarsi e si confronterà con l'amico e collega Engin al quale racconterà l'episodio. Bolat pianificherà una strategia per acquisire la società dell'uomo e riprendersi anche il progetto iniziale del Green Hotel, che era stato concepita da ...

