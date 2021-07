(Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA - Laha programmato tutta l'. Si inizia con il 'classico'didi Cadore, partenza fissata per il 10 luglio. Sotto le Tre Cime di Lavaredo la squadra resterà sino al 28. ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, l'estate di Sarri: altro ritiro dopo Auronzo - sportli26181512 : Lazio, l’estate di Sarri: altro ritiro dopo Auronzo: C’è l’idea Marienfeld, in Germania, località che ha già ospita… - LALAZIOMIA : Lazio, l’estate di Sarri: altro ritiro dopo Auronzo - PaeseRoma : Estate Romana: La Regione Lazio promuove la rassegna “Affacciati alla finestra” - laziopress : CdS | Ecco l’estate della Lazio di Sarri: prima Auronzo, poi la Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio estate

RomaToday

ROMA - Laha programmato tutta l'. Si inizia con il 'classico' ritiro di Auronzo di Cadore, partenza fissata per il 10 luglio. Sotto le Tre Cime di Lavaredo la squadra resterà sino al 28. Poi, ......futuri per l': 'Sappiamo che entro agosto la variante Delta sarà predominante e per questo dico che vanno intensificate e completate le vaccinazioni. Entro la prima settimana di agosto il...Covid, l'obiettivo ambizioso del Lazio: «Mai più studenti costretti alla didattica a distanza». Parola dell'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, ...Il grande ritorno sulla sponda biancoceleste del Tevere potrebbe essere quello di Felipe Anderson. Secondo quanto risulta alla redazione di Sky Sport, infatti, l'esterno brasiliano è sempre più vicino ...