I poker di cimbri (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è un assicuratore, ma guida una delle prime compagnie italiane. Non è un banchiere eppure diventa protagonista dei nuovi equilibri che si vanno componendo nel sistema bancario. Non ha lavorato alla Goldman Sachs o in JP Morgan, non ha studiato all'estero né dai gesuiti, non è stato svezzato dalla Banca d'Italia. Carlo cimbri è un manager, ci tiene a essere definito così, anche se non lo hanno plasmato da McKinsey: qualcuno l'ha chiamato "il Marchionne delle polizze" e non solo per la clamorosa decisione di abbandonare l'Ania, l'equivalente della Confindustria. Ama ragionare di strategie, di nuovi equilibri tra stato e mercato, di politica "in senso alto", senza essere ...

