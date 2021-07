Giorgia Meloni chiede al governo di tagliare i ponti con l’Ungheria di Orban? (Di lunedì 5 luglio 2021) Come un orologio analogico rotto che segna, almeno due volte al giorno, l’ora giusta. Giorgia Meloni si scaglia contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e chiede al governo di interrompere qualsiasi tipo di accordi commerciali con quei Paesi che fanno della discriminazione omofoba un loro mantra governativo. Una posizione netta e sacrosanta (anche se gli interessi geo-politici, si sa, hanno dei fili invisibili e che vanno oltre la propaganda) che, però, fa a cazzotti con il sostegno suo e di Fratelli d’Italia “all’amico” Orban e alla sua Ungheria. Giorgia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Come un orologio analogico rotto che segna, almeno due volte al giorno, l’ora giusta.si scaglia contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale ealdi interrompere qualsiasi tipo di accordi commerciali con quei Paesi che fanno della discriminazione omofoba un loro mantra governativo. Una posizione netta e sacrosanta (anche se gli interessi geo-politici, si sa, hanno dei fili invisibili e che vanno oltre la propaganda) che, però, fa a cazzotti con il sostegno suo e di Fratelli d’Italia “all’amico”e alla sua Ungheria....

