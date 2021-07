Empoli, Andreazzoli: «Qui mi sento a casa. Spero di essere all’altezza» (Di lunedì 5 luglio 2021) Aurelio Andreazzoli si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico dell’Empoli: le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico dell’Empoli. Le sue dichiarazioni. RITORNO A Empoli – «Ho una bella sensazione, mi sento a casa mia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Sono molto soddisfatto di questa soluzione. Quella serata amara ci ha lasciato qualcosa di incompiuto. Questa è l’occasione per completare un discorso che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Dentro di me ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Aureliosi è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico dell’: le sue dichiarazioni Aureliosi è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico dell’. Le sue dichiarazioni. RITORNO A– «Ho una bella sensazione, mimia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Sono molto soddisfatto di questa soluzione. Quella serata amara ci ha lasciato qualcosa di incompiuto. Questa è l’occasione per completare un discorso che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Dentro di me ...

