Ddl Zan, Renzi: “Divisioni anche nel Pd e nel M5S” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Il punto è semplicemente arrivare a portare a casa il risultato: se c’è violenza contro un ragazzo omosessuale, questa violenza viene punita più di quanto viene punita oggi. Noi vogliamo portare a casa il risultato e la riforma. C’è il rischio di andare alla conta e di perdere. E’ la politica, che non è un dibattito su Twitter”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando del Ddl Zan in una diretta Facebook. “Fare politica significa andare in Parlamento e cercare nobili compromessi. Io vengo pagato per fare politica e non per darvi ragione sui social, diffidate di chi punta ai like senza fare le riforme. E’ successa la stessa cosa sul passaggio Conte-Draghi: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) “Il punto è semplicemente arrivare a portare a casa il risultato: se c’è violenza contro un ragazzo omosessuale, questa violenza viene punita più di quanto viene punita oggi. Noi vogliamo portare a casa il risultato e la riforma. C’è il rischio di andare alla conta e di perdere. E’ la politica, che non è un dibattito su Twitter”. Lo dice Matteo, leader di Italia Viva, parlando del Ddl Zan in una diretta Facebook. “Fare politica significa andare in Parlamento e cercare nobili compromessi. Io vengo pagato per fare politica e non per darvi ragione sui social, diffidate di chi punta ai like senza fare le riforme. E’ successa la stessa cosa sul passaggio Conte-Draghi: ...

