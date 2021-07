Ddl Zan, a che gioco gioca Renzi? Segui la diretta di Peter Gomez (Di lunedì 5 luglio 2021) Sul ddl Zan ora Italia viva chiede una mediazione con la Lega e lo blocca, ma a novembre applaudiva in Aula: “Testo equilibrato”. A che gioco gioca quindi Renzi? Ne discutono in diretta Peter Gomez e la giornalista Martina Castigliani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Sul ddl Zan ora Italia viva chiede una mediazione con la Lega e lo blocca, ma a novembre applaudiva in Aula: “Testo equilibrato”. A chequindi? Ne discutono ine la giornalista Martina Castigliani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - spighissimo : RT @bravimabasta: 'Sul Ddl Zan non ci sono i voti perché li facciamo mancare noi e i nostri franchi tiratori lasciati dentro al Pd. Uscite… - MariaNadiaMai2 : RT @Ettore_Rosato: Qualche considerazione sul DDL Zan alla prova del voto in Senato. Oggi a #rainews24 -