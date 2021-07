Covid oggi Piemonte, 15 contagi: zero morti da una settimana (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 15 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano morti. I 15 nuovi casi (di cui 1 dopo test antigenico) sono pari allo 0,1 % di 11.341 tamponi eseguiti, di cui 8.443 antigenici. Dei 15 positivi, gli asintomatici sono 7 (46,7%). I casi sono 5 di screening, 8 contatti di caso, 2 con indagine in corso, nessuno dia in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali sia in ambito scolastico e 15 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 15 ida coronavirus in, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano. I 15 nuovi casi (di cui 1 dopo test antigenico) sono pari allo 0,1 % di 11.341 tamponi eseguiti, di cui 8.443 antigenici. Dei 15 positivi, gli asintomatici sono 7 (46,7%). I casi sono 5 di screening, 8 contatti di caso, 2 con indagine in corso, nessuno dia in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali sia in ambito scolastico e 15 tra la popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva ...

