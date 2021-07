Cellulite, come combatterla e prevenirla grazie a una corretta idratazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Il professor Alessandro Zanasi consiglia: consumo abbondante d’acqua magnesiaca e una dieta ricca di liquidi e lunghe camminate MILANO – La Cellulite è uno degli inestetismi più diffusi e odiati nel mondo specialmente con l’arrivo del periodo estivo e della tanto temuta prova costume. Quest’infiammazione sottocutanea colpisce il tessuto adiposo, quello interstiziale (tra una cellula e l’altra) e il venoso-linfatico, dando vita a dei piccoli buchi sulla pelle di alcune zone del corpo, e creando così situazioni di disagio soprattutto nelle donne, maggiormente predisposte alla sua presentazione rispetto agli uomini, per via di una diversa composizione ormonale e dei tessuti ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 luglio 2021) Il professor Alessandro Zanasi consiglia: consumo abbondante d’acqua magnesiaca e una dieta ricca di liquidi e lunghe camminate MILANO – Laè uno degli inestetismi più diffusi e odiati nel mondo specialmente con l’arrivo del periodo estivo e della tanto temuta prova costume. Quest’infiammazione sottocutanea colpisce il tessuto adiposo, quello interstiziale (tra una cellula e l’altra) e il venoso-linfatico, dando vita a dei piccoli buchi sulla pelle di alcune zone del corpo, e creando così situazioni di disagio soprattutto nelle donne, maggiormente predisposte alla sua presentazione rispetto agli uomini, per via di una diversa composizione ormonale e dei tessuti ...

