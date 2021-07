Black Widow, il produttore: "Sfatiamo il mito secondo cui le donne al cinema non vendono" (Di lunedì 5 luglio 2021) Victorio Alonso, produttore di Black Widow, ha anche sottolineato l'impegno costante per non oggettivare più le donne nel Marvel cinematic Universe. In attesa che Black Widow esca al cinema, il produttore Victorio Alonso ha spiegato come i Marvel Studios si stiano impegnando sempre più a non oggettivare le donne e sfatare il mito secondo cui i film con supereroi femminili ottengono meno successo rispetto a quelli con protagonisti maschili. Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021) Victorio Alonso,di, ha anche sottolineato l'impegno costante per non oggettivare più lenel Marveltic Universe. In attesa cheesca al, ilVictorio Alonso ha spiegato come i Marvel Studios si stiano impegnando sempre più a non oggettivare lee sfatare ilcui i film con supereroi femminili ottengono meno successo rispetto a quelli con protagonisti maschili. Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Widow, il produttore: 'Sfatiamo il mito secondo cui le donne al cinema non vendono'… - RIVERVAD : praticamente volevo andare a vedere black widow al cinema ma vicino a me non ci sono dei cinema - _miriana : RT @evansxlali: #BlackWidow tra 2 giorni esce TRA 2 GIORNI ESCE black widow BLACK WIDOW - gvlwyjade : non posso andare a vedere black widow perché parto che ridere - _collidere_ : che poi vado a vedere black widow, parto col botto -